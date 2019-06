इमरान खान पर सऊदी अरब किंग के अपमान का आरोप, अपने ही पीएम को पाक के लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

International

oi-Ashutosh Ray

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक (OIC) में हिस्सा लेने के लिए हाल ही सऊदी अरब पहुंचे हुए थे। लेकिन सऊदी अरब के मक्का में किंग सलमान बिन अब्दुला अजीज के साथ मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद के बाद विवाद के केंद्र में आ गए हैं। ट्रोलर ने इमरान खान पर सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुला अजीज का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं।

ट्विटर पर वायरल हुए वीडियो में, पाकिस्तान के पीएम को किंग सलमान के पास जाते देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो किंग सलमान के पास पहुंचते हैं उन्होंने वहां खड़े अनुवादक से कुछ बात करने और हाथ मिलने के बाद वहां से तुरंत निकल जाते हैं। जबकि सऊदी अरब के किंग की जवाब की बिना प्रतीक्षा किए वो वहां से निकल जाते हैं। वीडियो में देखने से ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने किंग सलमान के अनुवादक से कुछ कहा और तुरंत वहां से चल दिए। इमरान खान को वहां से जाते देख सऊदी किंग भी कुछ समझ नहीं पाए।

#ViDEO : #Saudi @KingSalman receives Pakistani PM @ImranKhanPTI at the venue of #IslamicSummit pic.twitter.com/LPd3BgOHOY

इस बार को लेकर ट्विटर पर कई यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की इस शैली ने सऊदी सरकार को नाराज कर दिया। जिसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ है और कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी रद्द कर दी गई।

This is beyond insulting. PM Imran Khan enters, says something to King Salman, walks out casually before the interpreter translates and the King responds.

I'd suggest the "selection committee" to teach diplomatic manners when they select PM of Pakistan. pic.twitter.com/ACIJpFzZeF