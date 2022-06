Modi to visit UAE: विवादों से दूर भारत-UAE का रिश्ता अटूट कैसे बनता जा रहा है?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

नई दिल्ली, 24 जूनः भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे जर्मनी जा रहे हैं जिसके बाद वह वहीं से संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान, पीएम मोदी यूएई के दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे।

चीन ने सुदर्शन चक्र की तरह हमला करने वाले मिसाइल का किया परीक्षण, पश्चिमी देशों में खौफ



Mohamed bin Zayed bids farewell to the Indian Prime Minister on his departure from the Presidential Airport in Abu Dhabi after an official visit to the UAE. pic.twitter.com/seiBvL8zC3