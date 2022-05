भारत ने गेहूं निर्यात पर लगाया प्रतिबंध तो नाराज हुआ G-7, पीएम मोदी से की ये अपील

International

oi-Sanjay Kumar Jha

बर्लिन, 14 मईः जी-7 देशों के समूह के कृषि मंत्रियों ने भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की आलोचना की है। जर्मन कृषि मंत्री केम ओजडेमिर ने स्टटगार्ट में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "अगर हर कोई निर्यात प्रतिबंध या बाजार बंद करना शुरू कर देता है, तो इससे संकट और खराब हो जाएगा।" इससे पहले भारत ने स्थानीय कीमतों पर काबू पाने के लिए एक अधिसूचना जारी कर गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया था।

English summary

Agriculture ministers from the Group of Seven industrialised nations on Saturday condemned India's decision to ban unapproved wheat exports after the country was hit by a punishing heatwave.