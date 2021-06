G-7 Summit: बाइडेन के 'महाप्लान' पर भारत की मुहर! जानिए जी-7 समिट से भारत को क्या मिला?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 14: जी-7 शिखर सम्मेलन में चीन तो शामिल नहीं था, लेकिन जी-7 बैठक में सबसे अहम मुद्दा चीन ही था। चीन का कैसे घेराव किया जाए और कैसे चीन के चंगुल में फंसे छोटे-छोटे देशों को बाहर निकाला जाए, इसपर काफी माथापच्ची की गई। इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी बात थी जो बाइडेन का चीन के खिलाफ वो मॉडल, जिससे चीन पर डायरेक्ट चोट किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो बाइडेन के इस मॉडल को चीन के खिलाफ एकजुट हुई वैश्विक शक्तियां अपना पाएंगी? जो बाइडेन ने जो 'बिल्ड बैक बेटर' ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान शामिल किया है, जिसकी स्टडी में भारत जुट गया है।

English summary

During the G-7 summit, Joe Biden has presented the 'Build Back Better' global infrastructure plan, on which India seems to be agreeing.