अफगानिस्तान छोड़कर परिवार समेत UAE पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, इस तरह हुआ स्वागत

International

oi-Akarsh Shukla

काबुल, 18 अगस्त। अमेरिकी सेना की घर वापसी के कुछ सप्ताह के भीतर ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर अपना कब्जा जमा लिया। 15 अगस्त को जब भारत में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तो उसी समय काबुल में तालिबान सत्ता हथियाने के लिए आगे बढ़ रहा था। राष्ट्रीय राजधानी काबुल में तालिबान के प्रवेश के पहले ही तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी परिवार समेत देश छोड़ कर निकल गए। रिपोर्ट के मुताबिक पहले वह पड़ोसी देश तजाकिस्तान पहुंचे उसके बाद अब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में उनके होने की पुष्टि की गई है।

UAE Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation confirms that the UAE has welcomed President Ashraf Ghani and his family into the country on humanitarian grounds pic.twitter.com/lER61n8skc