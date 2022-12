एलन मस्क ने गंभीरता से शुरू की नए Twitter CEO की तलाश- रिपोर्ट

एलन मस्क ने ट्विटर के लिए नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ट्विटर पोल हारने के बाद यह अभियान शुरू किया है। मस्क ट्विटर खरीदने के बाद से इसके सीईओ हैं।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने अब ट्विटर के नए सीईओ की तलाश गंभीरता से शुरू कर दी है। इस समय वे खुद ही इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के सीईओ हैं, लेकिन उन्होंने खुद पोल करवाया है, जिसमें अधिकांश यूजर ने उन्हें यह पद छोड़ने के पक्ष में मतदान किया है। दरअसल, मस्क ने जब से ट्विटर खरीदा है, वह सुर्खियों में भी हैं और विवादों में भी बने हुए हैं। हाल में कुछ पत्रकारों का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाने के चलते वह यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के भी आलोचनाओं के शिकार हो चुके हैं।

English summary

Elon Musk has seriously begun the search for Twitter's new CEO. CNBC has reported this. He himself has lost a Twitter poll to remain CEO