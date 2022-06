नूपुर शर्मा को मिला डच सांसद का समर्थन, बोलें- आतंकवादियों के सामने कभी न झुकें

International

oi-Artesh Kumar

एम्स्टर्डम, 8 जून : पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। इधर, मुस्लिम बहुल देशों की कड़ी निंदा के बीच पूर्व भारतीय जनता (बीजेपी) प्रवक्ता नूपुर शर्मा को डच सांसद का समर्थन मिला है।

डच सांसद गीर्ट विल्डर्स नूपुर शर्मा को सपोर्ट में उतर आए हैं। डच सांसद ने भारतीयों से कहा कि अलकायदा जैसे इस्लामिक आतंकियों के सामने नहीं झुकें, क्योंकि ये संगठन बर्बरता को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा, अलकायदा और तालिबान ने सालों पहले मुझे हिटलिस्ट में डाला था। उन्होंने एक सबक देते हुए कहा, आतंकियों के सामने कभी मत झुको..कभी नहीं।

डच सांसद गीर्ट विल्डर्स ने नूपुर शर्मा के बयान पर इस्लामिक देशों के गुस्से को हास्यास्पद बताया। उन्होंने विरोध कर रहे देशों को पाखंडी बताते हुए कहा कि, इन देशों में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने आगे नूपुर के सपोर्ट में लिखा, इस्लामिक देशों में कोई नियम कानून या स्वतंत्रता नहीं है। वे अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करते हैं, मानवाधिकारों का अपमान करते हैं। इनकी आलोचना होनी चाहिए।

बता दें कि, गीर्ट विल्डर्स नीदरलैंड्स के दक्षिणपंथी नेता हैं और नीदरलैंड्स के पार्ट फॉर फ्रीडम के संस्थापक हैं। उन्हें कट्टरपंथ इस्लाम की आलोचना करने के लिए जाना जाता है।

बताते चले कि, बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयानों की वजह से राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल पर कड़ी कार्रवाई की थी।

English summary

Wilders called on Indians to support Nupur Sharma and said: “Never give in to Islamic terrorists like Al-Qaida, they represent barbarism. The whole Indian nation should rally around nUpur sharma now and support her. Al Qaida and the Taliban put me on their hitlist years ago. One lesson: never bow for terrorists. Never.”