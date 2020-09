पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से दुखी डोनाल्ड ट्रंप, बोले- भारत ने एक महान नेता को खो दिया

International

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लंबे समय से भर्ती देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद आज उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रणब मुखर्जी को मंगलवार की दोपहर 2 बजे लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। प्रणब मुखर्जी के रूप में एक दिग्गज नेता खोने के बाद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग शोकाकुल हैं। प्रणब दा के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी शोक व्यक्त किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मुझे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। भारत अपने महान नेता को खोने का शोक मना रहा है, मैं उनके परिवार और भारत के लोगों के लिए अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और रूस के राष्ट्रपति व्लादिर पुतिन समेत कई नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी है।

I was saddened to learn of the passing of India's former President, Pranab Mukherjee. I send my condolences to his family and the people of India as they grieve the loss of a great leader: US President Donald Trump (File pic) pic.twitter.com/qClLayl02n