क्या होते हैं प्लूटोनियम बम? इजरायल के दुश्मन के इस नये हथियार से कांपा अमेरिका, चीन और रूस खुश

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 09: यूनाइटेड नेशंस की संस्था IAEA ने बताया है, कि ईरान के पास 60% समृद्ध यूरेनियम की मात्रा 55.6 किलोग्राम (122.6 पाउंड) है। संयुक्त राष्ट्र के इस संस्था का कहना है कि, इसका मतलब है कि ईरान 90% समृद्ध यूरेनियम का 25 किलोग्राम (55 पाउंड) तक उत्पादन करने में सक्षम है, जो परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन, यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि, असली कहानी और भी चिंताजनक हो सकती है। क्योंकि, अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है, कि बिल्ली के खाल निकालने के एक से ज्यादा तरीके होतें हैं और इसी तरह से परमाणु बम बनाने के भी एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं।

English summary

Is Iran Working on a Plutonium Bomb Project? If they are, then Israel is going to be in big trouble.