अब रूस में कोरोना से बेकाबू हुए हालात, इजरायल की बिगड़ती स्थिति देख डॉक्टरों ने पकड़ा माथा

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, फरवरी 07: भारत भले ही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से करीब करीब बच गया हो, लेकिन कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी भी कहर बरपा रहा है और रूस-इजरायल इसका ताजा उदाहरण है। भारत में अब प्रतिदिन कोविड संक्रमण के आंकड़ों की संख्या घटकर एक लाख के नीचे आ चुका है, जबकि रूस और इजरायल में ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा है। (सभी तस्वीर-फाइल)

Corona virus infection has increased very rapidly in Russia and Israel. Know what is the condition of America, Britain and Canada?