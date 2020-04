कोरोना वायरसः अमरीका और चीन के बीच साज़िशों की कहानियां

International

कोरोना वायरस की महामारी की शुरुआत के वक़्त से ही इसके बारे में साज़िश की कहानियां इंटरनेट पर कही-सुनी जा रही हैं.

इन्हीं फ़र्ज़ी दावों में से एक झूठ ये भी था कि कोरोना वायरस चीन के 'गोपनीय जैविक हथियार कार्यक्रम' का हिस्सा था.

एक बेबुनियाद दावा ये भी किया गया कि कनाडा और चीन के जासूसों की एक टीम ने वुहान में कोरोना वायरस को फैलाया था.

कोरोना वायरस को लैब में तैयार किए जाने का दावा तो फ़ेसबुक और ट्विटर से आगे बढ़कर रूस के सरकारी टेलीविज़न चैनल के प्राइम टाइम तक पहुंच गया.

महामारी के महीनों हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद साज़िश की ये कहानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं.

बल्कि अब तो सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ राजनेता और अमरीका और चीन के मीडिया आउटलेट्स नए और अपुष्ट दावों को बढ़ावा दे रहे हैं.

महामारी और फ़र्ज़ी ख़बर

चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता शाओ लिजियान ने बार-बार और वो भी बिना किसी सबूत के कहा है कि "हो सकता है कि कोविड-19 की महामारी की शुरुआत अमरीका से हुई हो."

12 मार्च को उन्होंने एक ट्वीट किया, मुमकिन है कि अमरीकी सेना कोरोना वायरस को वुहान ले कर आई हो.

इसके एक दिन बाद शाओ लिजियान ने वेबसाइट 'ग्लोबल रिसर्च' का एक आर्टिकल ट्वीट किया.

इस आर्टिकल की हेडलाइन थी, "कोरोना वायरस अमरीका से शुरू हुआ था, इस बात के और सबूत मिले." उन्होंने लोगों से इस लेख को पढ़ने और शेयर करने की अपील भी की. बाद में वो आर्टिकल डिलीट कर दिया गया.

चीन के अख़बार 'ग्लोबल टाइम्स' ने भी शाओ लिजियान के सुर में सुर मिलाया. अख़बार ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कि झाओ लिजियान ने 'निजी हैसियत' से ये दावा किया था, लिखा, "उन्होंने वही कहा जो चीन के लोग शंका जता रहे हैं."

This article is very much important to each and every one of us. Please read and retweet it. COVID-19: Further Evidence that the Virus Originated in the US. https://t.co/LPanIo40MR