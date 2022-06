शिनजियांग के ममियों पर चीनी शोध संशोधनवादी इतिहास को दे रहा बढ़ावा : एक्सपर्ट

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 14 जून : शिनजियांग (Xinjiang) प्रांत में चीन सुनियोजित तरीके से उइगर मुस्लिम ही नहीं बल्कि पूरे समाज के अस्तित्व को खत्म करने की योजना पर काम कर रहा है। चीन के झिंजियांग प्रांत में ममियों (mummies) पर एक नए चीनी अध्ययन से पता चला है कि इस क्षेत्र के निवासी मिश्रित जातियों के थे। वहीं, इस विषय पर वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि, यहां की सरकार अपनी नीति के समर्थन करने के लिए यहां के बहुसंख्यक उइगर मुसलमानों को जबरन अपने अधिकार में कर सकता है।

अध्ययनों से जानें घटनाक्रम

चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टेब्रेट पेलियोन्टोलॉजी एंड पेलियोएंथ्रोपोलॉजी ने अध्ययन किया और वैज्ञानिकों ने कांस्य युग (बीए), ऑयरन ऐज और ऐतिहासिक युग, रेडियो फ्री एशिया के झिंजियांग के प्राचीन निवासियों के प्रवास और गठन की आनुवंशिक संरचना का विश्लेषण किया। उन्होंने जर्नल साइंस के अप्रैल संस्करण में "कांस्य और लौह युग जनसंख्या आंदोलनों, झिंजियांग जनसंख्या इतिहास के तहत नामक एक लेख में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए।

पुरातत्व और माइटोकॉन्ड्रियल अध्ययनों के मुताबिक,शिनजियांग के कांस्य युग निवासियों और संस्कृतियों को किसी भी स्वदेशी नवपाषाण सब्सट्रेट से नहीं बल्कि पश्चिम और पूर्वी यूरेशियन लोगों के मिश्रण से प्राप्त किया गया था, जबकि कांस्य युग दफन परंपराएं उत्तरी यूरेशियन स्टेपी संस्कृतियों दोनों के साथ संबंधों के विषय में जानकारी दे रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "ये परिणाम उस प्रभाव का दस्तावेजीकरण करते हैं जो शिनजियांग के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वी और पश्चिमी यूरेशियन आबादी का समय के साथ रहा है।

चतुर चीन की चाल

चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा यह अध्ययन ऐसे समय में किया गया है जब चीनी सरकार ने उइगरों के बीच देश में अन्य जातियों के साथ एक आम पहचान पैदा करने के लिए मुस्लिम उइगरों को आत्मसात करने के लिए कदम बढ़ाया है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार, सरकार इस दावे को खारिज करती है कि जातीय अल्पसंख्यक समूह का अपना कोई इतिहास, संस्कृति, भाषा और जीवन शैली है। वहीं, इसी मुद्दे पर एक उइगर विशेषज्ञ ने चीनी शोधकर्ताओं के विश्लेषण पर सवाल उठाया है।

इतिहास मिटाना चाहता है चीन

तुर्की में हैसेटेपे विश्वविद्यालय में इतिहास के एक सहयोगी प्रोफेसर एरकिन एक्रेम ने इस विषय पर कहा कि चीन एक संशोधनवादी इतिहास बनाने का प्रयास कर रहा है जो पूर्वी तुर्किस्तान को मिश्रित-जाति क्षेत्र के रूप में चित्रित करके क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं को मिटा देना चाहता है। मुझे थोड़ा संदेह है," उन्होंने कहा और सवाल किया, "वास्तव में शोधकर्ताओं को किस तरह की शव दी गईं? हम फिलहाल यह नहीं जानते।

उइगर मुसलमानों को लेकर चीन का प्लान

एक्रेम ने कहा, पूर्वी तुर्किस्तान में नस्लों पर अपने शोध में, चीन हमेशा कह रहा है कि इस क्षेत्र के लोग इंडो-जर्मन, कोकेशियान, साइबेरियन, यहां तक ​​​​कि हान और मंगोलोइड टाइप के हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे चीन पूर्वी तुर्केस्तान को एक ऐसी जगह के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर रहा है जिससे इस जगह की विशिष्टता को खत्म हो जाए।

ये भी पढ़ें : अब ब्रिटेन में नहीं रहेगा एक भी शरणार्थी, सबको भेजा जाएगा इस अफ्रीकी देश, UN ने की आलोचना



English summary

A new Chinese study on Xinjiang mummies shows that the earlier inhabitants of the region were of mixed ethnicities, but scientists have cautioned that the country could use these findings to support its policy to forcibly assimilate Uyghur Muslims who form the majority at present.