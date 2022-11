रेप के आरोप में पॉप स्टार क्रिस वू को हुई 13 साल की जेल, 'ग्रुप सेक्शुअल एक्टिविटी' करता था सिंगर!

International

oi-Artesh Kumar

चीनी-कैनेडियन पॉप सिंगर क्रिस वू (Kris Wu) को 13 साल की जेल क सजा सुनाई गई है। वू को सेक्स अपराध का दोषी पाये जाने के बाद अदालत ने उन्हें ये सजा सुनाई है। चीन के सबसे हाई-प्रोफाइल यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को बीजिंग की एक कोर्ट ने 32 साल के क्रिस वू को तीन महिलाओं के बलात्कार और ग्रुप सेक्शुअल एक्टिविटी के लिए भीड़ इकट्ठा करने का दोषी पाया है। कोर्ट के मुताबिक, वू को सजा काटने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। सीएनएन के अनुसार, उन पर कर चोरी के लिए लगभग 83.7 मिलियन डॉलर का अलग से जुर्माना भी लगाया गया है।

English summary

Chinese-born Canadian singer Kris Wu (born Wu Yifan) has been sentenced to 13 years in jail, bringing an end to one of China’s most high-profile sexual-assault cases to date. On Friday, a Beijing court announced in a social media statement that Wu been found guilty of raping three drunk women at his home in 2020. The 32-year-old was also convicted of gathering a crowd to engage in promiscuous activity in a 2018 incident involving two other intoxicated women. According to the court, Wu will be deported after serving his sentence. Per CNN, he was also separately fined around $83.7 million for tax evasion.