पैगंबर विवाद में कूदा चीन, उइगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार को लेकर खुद झेल रहा आरोप

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 14 जून : पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व नेताओं की कथित विवादास्तपद टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद में अब चीन भी कूद गया है। उसने कहा है कि, विभिन्न सभ्यताओं, विभिन्न धर्मों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए और बराबरी के स्तर पर साथ रहना चाहिए। गौरतलब है कि चीन अपने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है लेकिन यहां वह भारत को नसीहत दे रहा है।

चीन दे रहा भारत को नसीहत

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर सरकारी चीनी मीडिया द्वारा पूछे गये एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन (Wang Wenbin) ने कहा कि हमने प्रासंगिक खबरों पर गौर किया है। हमें उम्मीद है कि संबंधित घटना से ठीक से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अहंकार और पूर्वाग्रह को त्यागना महत्वपूर्ण है और सभी को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए।

बीजेपी ने नूपुर शर्मा को किया निलंबित

बता दें कि, पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी करने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और अपनी दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया था। टिप्पणी पर मुस्लिम समूहों के विरोध के बीच, पार्टी ने अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था जानें

मंत्रालय ने प्रवक्ता ने पिछले सप्ताह कहा था कि एक धार्मिक व्यक्तित्व को बदनाम करने वाले आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई थीं। उन्होंने कहा था कि वे किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं और संबंधित निकायों द्वारा इन व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है।

उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है चीन

गौरतलब है कि चीन अपने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज करता रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन इन लोगों से बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाता है।

English summary

China on Monday waded into the furore over the controversial remarks by two now-suspended BJP functionaries against Prophet Mohammed, expressing the hope that the incident can be properly managed.