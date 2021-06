श्रीलंका में चीन ने दिया भारत को झटका, इंडियन नेवी ने दिया ये जवाब

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 19: इंडियन नेवी ने पहली बार माना है कि श्रीलंका में चीन की बढ़ती सक्रियता भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और इंडियन नेवी को चीन की हर हरकत पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। चीन को लगातार श्रीलंका में नये नये बंदरगाह मिल रहे हैं, जिसको लेकर इंडियन नेवी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए खतरनाक है।



म्यांमार सैन्य शासन को बहुत बड़ा झटका, UN में बड़ा प्रस्ताव पास, भारत रहा गैर-हाजिर

English summary

The Indian Navy has described the growing influence of China in Sri Lanka as a concern to India and said that we are monitoring it thoroughly.