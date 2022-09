जैश आतंकी मसूद अजहर को खोज रहा पाकिस्तान, गिरफ्तार करने के लिए तालिबान को लिखा पत्र

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद/काबुल, 14 सितंबर : पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को पत्र लिखकर जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के चीफ मसूद अजहर को गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि, मसूद अजहर एक संयुक्त राष्ट्र का घोषित खूंखार आतंकी है। वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार से संपर्क किया है।



English summary

The FATF conducted an “on-site visit” to Pakistan from August 28 to September 2 to review the country’s compliance with the multilateral watchdog’s action plans for countering terror financing and money laundering. This came ahead of Pakistan’s likely removal from FATF’s “grey list” at a meeting to be held in October.