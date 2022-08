यूरोप के आसमान से फिर बरसेगा का 'आग का गोला', तो क्या ऊर्जा संकट के कारण इस बार बदतर हो जाएंगे हालात!

International

लंदन, 8 अगस्त : यूरोपीय महाद्वीप जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। पिछले दिनों लंदन में भीषण गर्मी खबरों की सुर्खियां बटोर रही थी। ब्रिटेन में अपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। लोग बेहाल हुए जा रहे थे लेकिन गर्मी का पारा चढ़ता ही चला जा रहा था। वहीं, उत्तर-पश्चिम और मध्य यूरोप एक और भीषण गर्मी की चपेट झेलने जा रहा है (Another scorching heat wave is set to hit northwest and central Europe this week)। ब्रिटेन सहित यूरोप के कई देशों में बिजली की अवस्था खराब हो चली है। इससे जलवायु संकट के साथ-साथ ऊर्जा संकट की दोहरी मार झेलने की विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।

Sizzling temperatures are expected to hit the UK, Germany and France -- reaching almost 36 degrees Celsius (96.8 Fahrenheit) on Friday -- according to Maxar Technologies LLC. The heat will boost demand for cooling, aggravating already dry conditions that hurt crops and force limits on water use.