Inflation:दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां कितनी महंगाई ? 10वें पर भारत, WEO रिपोर्ट में चेतावनी

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Inflation worldwide 2022: ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर-2022 के हवाले से कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज्यादा गिरावट महसूस की जा रहा है और महंगाई कई दशकों में सबसे ज्यादा है, वार्षिक महंगाई को लेकर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा बहुत ही गंभीर हालात बयां कर रहे हैं। इसमें दुनिया की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े दिए गए हैं, जिनसे स्थिति की संवेदनशीलता सामने आ रही है। इस लिस्ट में भारत को 10वें नंबर पर रखा गया है,जहां वार्षिक महंगाई 7.4% बताई गई है। लेकिन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली और रूस जैसे देशों में महंगाई भारत से भी ज्यादा दिखाई गई है।

English summary

Annual Inflation:India ranked 10th. Figures released by the World of Statistics. Higher inflation in US, UK. The situation in China and Japan is under control