अफगानिस्तान के दर्जनों बड़े नेता-सांसद भागकर पहुंचे भारत, पैदा हुआ बहुत बड़ा शरणार्थी संकट, हर तरफ खौफ

oi-Abhijat Shekhar

काबुल/नई दिल्ली, अगस्त 16: अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही अफगानिस्तान के नेता अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग देशों में शरण ले रहे है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके सहयोगी ताजिकिस्तान चले गये हैं। हालांकि, ताजिकिस्तान उनका स्थायी ठिकाना नहीं है, वो कहीं और जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं, कुछ और देशों ने भी अफगान नागरिकों के लिए अपने देश की सीमाओं को खोल दिया है। इस बीच बड़ी खबर ये है कि अफगानिस्तान सरकार के कई बड़े नेता भारत आ चुके हैं, वहीं कई बड़े नेताओं के भारत आने की संभावना जताई जा रही है।

English summary

After the Taliban's occupation of Kabul, many prominent leaders and parliamentarians of Afghanistan have fled to India to take refuge.