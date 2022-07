' बीजेपी के नेताओं... ' वाला Tweet करने बाद मार्गरेट अल्वा ने BSNL के चेयरमैन को क्यों कहा Thank You?

India

नई दिल्ली, 27 जुलाई। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने एमटीएनएल/बीएसएनएल के चेयरमैन को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया है कि 'मेरी शिकायत पर कार्रवाई के लिए एमटीएनएल/बीएसएनएल के अध्यक्ष को धन्यवाद देती हूं। मेरी फोन सेवाएं अब बहाल कर दी गई हैं। मुझे खुशी है कि अधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई।'

क्या है मामला ?

आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मार्गरेट अल्वा ने बीसएनएल और एमटीएनएल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कुछ दोस्तों को कॉल करने के बाद उनके कॉल्स डायवर्ट हो रही है।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि ''डियर बीएसएनल/एमटीएनएल, आज बीजेपी के कुछ मित्रों से बात करने के बाद मेरी फोन की सभी कॉल डायवर्ट हो रही हैं ,जिससे मैं न तो कॉल कर पा रही हूं और न ही रिसीव कर पा रही हूं, अगर आप फोन सही कर दें तो मैं वादा करती हूं कि आज रात बीजेपी, टीएमसी और बीजेडी के किसी भी सांसद को कॉल नहीं करूंगी।"

मार्गरेट अल्वा के आरोप पर एफआईआर दर्ज कराई

हालांकि अल्वा के इस आरोप के बाद बीएसएनएल हरकत में आई और उसने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके लिए अल्वा ने आज Thank You बोला है। आपको बता दें कि इससे पहले अल्वा ने यह भी आरोप लगाया है कि ' आज के नए भारत में हर नेता को डर लगता है कि कहीं उनके फोन को बिग ब्रदर देख-सुन तो नहीं रहा, उसकी कॉल रिकार्ड तो नहीं की जा रही है,उनकी निजता को खतरा तो नहीं और शायद इसी भय के चलते आजकल नेता कई फोन रखते हैं और जब सामने से मिलते हैं तो खुसर-फुसर से काम चलाते हैं।'

6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा

मालूम हो उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने हाल ही में कहा था कि 'जो उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, उनसे भी वो समर्थन की मांग करेंगी और इसलिए वो पीएम मोदी से भी खुद के लिए वोट मांगेंगी।' मालूम हो कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना, चुनाव परिणाम भी इसी दिन आ जाएंगे। उनका मुकाबला एनडीए के जगदीप धनखड़ से होना है।

I thank the Chairman of MTNL/ BSNL for action on my complaint. My phone services have now been restored. I’m glad that a FIR has been registered by the authorities. https://t.co/PBjS7px9AH

