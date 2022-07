महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो पा रहा एकनाथ शिंदे कैबिनेट का विस्तार ? जानिए अंदर की बात

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 6 जुलाई: महाराष्ट्र में नई सरकार बने एक हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई मंत्री नहीं है। सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारी बहुमत से विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा,लेकिन फिर भी यह मामला लंबा खिंचता नजर आ रहा है। अब जानकारी मिल रही है कि दरअसल, शिंदे सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई का इंतजार कर रही है।

English summary

Eknath Shinde can expand the cabinet only after hearing in the Supreme Court on July 11 on various petitions filed by Shiv Sena