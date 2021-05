रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्यों की बोर्ड परीक्षाओं पर शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता, ये वजह तो नहीं

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 24 मई: हाल के महीनों में कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर मोर्चा खोला है। यहां तक कि जिस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हों, उसको लेकर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीडिया में आकर विवादित बयान दे चुकी हैं। प्रोटकॉल तोड़कर बैठक को लाइव करने वाला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मामला भी सुर्खियों में आ चुका है। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राज्यों के साथ आम सहमति बनाने के लिए शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की जगह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है तो सवाल उठने स्वाभाविक हैं।

Why did the Defense Minister Rajnath Singh preside over the meeting of the Education Ministers on the board examinations, is that the reason