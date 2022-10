Honeypreet कौन है, जिसका पेरोल पर बाहर आए राम रहीम ने बदला नाम, कहलाएगी "रूहानी दीदी"

India

Who is Honeypreet? डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पिछले कुछ दिनों से जमकर सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों यौन शोषण का अरोपी राम रहीम पेरोल पर जेल से बाहर आने के बाद वर्जुअल सत्‍संग किया जिसमें कथित तौर पर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की थी जिसके बाद कांग्रेस ने जमकर भाजपा पर तंज भी कसा था। वहीं अब डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम बदलने का ऐलान किया है। बुधवार को राम रहीम ने ऐलान किया कि अब हनीप्रीत रूह दीदी के नाम से जानी जाएंगी। आइए जानते हैं कौन हैं हनीप्रीत, क्‍यों बदला गया है उनका नाम और राह रहीम से क्‍या है उनका रिश्‍ता ?

Who is Honeypreet, whose name changed by Ram Rahim, who came out on parole, will be called "Rohani Didi"