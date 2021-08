desh ke mentor: क्या है केजरीवाल सरकार का "देश के मेंटोर" प्रोग्राम, सोनू सूद बने जिसके ब्रांड एंबेसडर

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 अगस्त: दिल्ली सरकार ने अभिनेता सोनू सूद को अपने 'देश के मेंटोर' कार्यक्रम का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। यह कार्यक्रम सितंबर में औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा और फिलहाल इसके पायलट प्रोजेक्ट पर काम हुआ है, जिसके बारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि वह बहुत ही सफल रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों को गाइड करना है, जिन्हें उनके करियर के बारे में बताने वाले लोगों की कमी है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार पढ़े-लिखे अनुभवी लोगों से अपील करेगी कि वह आएं और कुछ बच्चों को अपनाएं, उनके साथ संपर्क में रहें और उनका मार्गदर्शन करें।

English summary

Under desh ke mentor program of the Delhi government, people will be appealed to become the guides of some children of government schools