VIDEO: पुलवामा को दहलाने की साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने 30 किलो IED को किया डिफ्यूज

India

oi-Sushil Kumar

पुलवामा, 10 अगस्त: जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों को बुधवार को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षाबलों ने पुलवामा में सर्कुलर रोड पर तहब क्रॉसिंग के पास भारी मात्रा में आईईडी बरामद की है। 25 से 30 किलोग्राम वजन वाले एक आईईडी को सुरक्षाबलों ने अब निष्क्रिय कर दिया है।

बता दें कि आतंकियों ने पुलवामा को दहलाने की एक बार फिर साजिश रची थी। जिसे जम्मू-कश्मीर की पुलिस और सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया है। 25-30 किलो ग्राम वाले आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है।

बारामूला हाईवे पर भी मिला था आईईडी

जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन मुठभेड़ और आतंकियों की साजिश सामने आती रहती है। इससे पहले श्रीनगर-बारामुला हाईवे पर एक संदिग्ध चीज मिली थी। जिस वजह से तुरंत ट्रैफिक को रोककर पूरे इलाके को घेर लिया गया था। जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया था और पूरे इलाके की जांच की थी। जांच में वो संदिग्ध वस्तु आईईडी निकली थी, जिसे नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए डिफ्यूज कर दिया गया था।

इस वजह से करते हैं बम प्लांट

दरअसल कश्मीर के मुख्य हाईवे पर सुबह से शाम तक सेना और अन्य सुरक्षाबलों के काफिले चलते हैं। जिनके जरिए जवानों, राशन, हथियार को एक जगह से दूसरी पहुंचाया जाता है। कई बार आतंकी इन काफिलों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो हाईवे या उसके किनारे बम प्लांट करते हैं। इसी वजह से काफिला चलने से पहले सुरक्षाबलों की रोड ओपनिंग पार्टी हाईवे की अच्छी तरह से जांच करती है। इसी जांच के दौरान ये संदिग्ध चीज मिली है।

#WATCH | J&K: An IED weighing, approx 25 to 30 Kgs, that was recovered near Tahab Crossing on Circular road in Pulwama by Police and security forces today, has now been defused.

(Video Source: Indian Army) https://t.co/H4w9TBYWEl pic.twitter.com/OkECS073zg