जम्मू: सावन के आखिरी सोमवार पर बड़ा हादसा, शिवखोड़ी गुफा के पास दो तीर्थ यात्रियों की मौत

Jammu And Kashmir

श्रीनगर, 08 अगस्त: सावन के आखिरी सोमवार को जम्मू कश्मीर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दो शिवभक्तों की मौत हो गई। रियासी जिले के शिव खोड़ी तीर्थ स्थल पर गुफा के पास एक पत्थर की चपेट में आ आने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जिसकी जानकारी उपायुक्त रियासी बबीला रकवाल ने दी।

जानकारी के मुताबिक मरने वाले दो लोगों में से एक तीर्थ यात्री उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जबकि दूसरी राजौरी का। बता दें कि करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र मां वैष्णो देवी मंदिर से 80 किलोमीटर की दूरी पर शिव खोड़ी तीर्थ स्थल है, जो रियासी जिले आता है। जहां भक्त माता के दर्शन के साथ-साथ भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए भी जाते हैं, यहां ऊंचाई पर एक पौराणिक गुफा, जिसके अंदर मंदिर है। ऐसे में भक्तों को इसी गुफा में जाना होता है।

