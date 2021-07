मानसून सत्र के पहले वेंकैया नायडू के आवास पर सर्वदलीय बैठक, ये नेता हुए शामिल

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 17। मानसूत्र सत्र की शुरुआत से पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने आवास पर विभिन्न दलों की बैठक एक बैठक बुलाई। ये मीटिंग वेंकैया नायडू के आवास पर संपन्न हो चुकी है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इस मीटिंग में वेंकैया नायडू ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद की अपील की। आपको बता दें कि इस मानसून सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं हैं, जिनको लेकर सदन में हंगामा हो सकता है।

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh, Finance Minister Nirmala Sitharaman and other Union Ministers and leaders present at the meeting of floor leaders of Rajya Sabha, called by Chairman of the House and Vice President M Venkaiah Naidu. pic.twitter.com/wgQATh7dic