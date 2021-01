Coronavirus के नए स्ट्रेन से संक्रमित मामलों में वृद्धि, फेक ऐप्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय जारी की चेतावनी

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। coronavirus vaccine news: कोरोना वायरस महामारी के नए स्ट्रेन को लेकर सरकार सभी जरुरी कदम उठा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन फेक मोबाइल ऐप्स को लेकर चेतावनी जारी की है जो सरकारी ऐप्स से मिलते जुलते गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर सरकार के आगामी ऐप्स से मिलते जुलते कुछ ऐप्स जैसे 'CoWIN' गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। इन ऐप्स पर लोगों को अपनी निजी जानकारी देने से बचना चाहिए।

गौरतलब है कि भारत में दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद अब सरकार टीकाकरण के लिए जल्द ही मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस बीच गूगल प्ले स्टोर पर पहले से ही कई ऐसे ऐप मौजूद हैं जो लोगों को कोरोना वैक्सीन से संबंधित झूठी जानकारी दे रहे हैं। इन ऐप्स पर लोगों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन ऐप्स या कोरोना वैक्सीन संबंधित किसी भी ऐप से बचकर रहने को कहा है।

Some apps named 'CoWIN' apparently created by unscrupulous elements to sound similar to upcoming official platform of Govt, are on App stores. Don't download or share personal information on these. Dept official platform will be adequately publicised on its launch:Health Ministry