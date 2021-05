पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में सीबीआई के अगले प्रमुख के नाम पर लगेगी मुहर

India

नई दिल्ली, 24 मई। सीबीआई के अगले प्रमुख के चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होगी। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि बैठक में सीबीआई के अगले प्रमुख के नाम पर मुहर लग सकती है। वर्तमान में 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सिन्हा सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल 3 फरवरी को खत्म होने के बाद से सीबीआई के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में पद संभाल रहे हैं।

शाम 7 बजे होगी बैठक

सीबीआई के अगले प्रमुख का चुनाव करने के लिए आज शाम 7 बजे बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी के अलावा सीजेआई एनवी रमना, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल होंगे। यह बैठक पीएम आवास पर होगी।

ये अधिकारी सीबीआई निदेशक की दौड़ में सबसे आगे

सूत्रों का कहना है कि सीबीआई प्रमुख के तौर पर 1984,1985 और 1986 बैच के अधिकारियों में से किसी का चुनाव किया जा सकता है, हालांकि राकेश अस्थाना, वाईसी मोदी और सुबोध जायरवाल सीबीआई के अगले निदेशक के पद की दौड़ में सबसे आगे हैं।

सुबोध जायसवाल 1985-बैच के अधिकारी हैं जो वर्तमान में डीजी सीआईएसएफ के रूप में तैनात हैं जबकि राकेश अस्थाना 1984-बैच के अधिकारी हैं जो वर्तमान में डीजी बीएसएफ के रूप में तैनात हैं। जबकि 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी वाईसी मोदी वर्तमान में एनआईए प्रमुख के पद पर तैनात हैं। 1985 बैच के अधिकारी और यूपी पुलिस के डीजी एचसी अवस्थी भी इस दौर में शीर्ष दावेदार हैं। सूत्रों ने कहा कि बैठक में गैर विवादास्पद अधिकारी को अगला सीबीआई प्रमुख चुना जा सकता है जैसा कि पिछली बार ऋषि कुमार शुक्ला के चयन के साथ हुआ था।

