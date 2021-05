कोरोना के दलदल में चीन ने ही दुनिया को धकेला! तीन रिसर्चर नवंबर 2019 में हुए थे कोरोना वायरस से संक्रमित

International

बीजिंग/वॉशिंगटन, मई 24: कोरोना वायरस को चीन ने ही बनाया है और इस महामारी के दलदल में दुनिया को चीन ने ही धकेला है, इस बात का शक और अब ज्यादा गहरा होने लगा है। खुलासा हुआ है कि नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में स्थिति वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के तीन रिसर्चर बीमार पड़े थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस सनसनीखेज रिपोर्ट का खुलासा किया है अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबरा वाल स्ट्रीट जर्नल ने। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को अंधेरे में रखा, जबकि उसे पता चल गया था कि एक जानलेवा वायरस उसकी लैब से बाहर आ चुका है। (डब्ल्यूएचओ की जांच टीम के सदस्य)

Three researchers at the Wuhan Institute of Virology became infected with the Corona virus in November 2019 and had to be hospitalized, according to a Wall Street Journal report.