'अमर अकबर एंथनी' वाले देश में आज नफरत फैलाने वाली 'द कश्मीर फाइल्स' हो रही है टैक्स फ्री- थरूर

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मार्च 29। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर सियासत लगातार जारी है। इस फिल्म को भाजपा का तगड़ा समर्थन मिला है। कई बीजेपी शासित राज्यों में यह फिल्म टैक्स फ्री की जा चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है।

कांग्रेस नेता ने अमर अकबर एंथनी फिल्म का किया जिक्र

शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि देश में एक समय था जब राष्ट्रीय एकता के पैरोकारों ने 'अमर अकबर एंथनी' जैसी फिल्मों के एंटरटेनमेंट टैक्स को माफ किया था और आज एक समय है, जब नफरत फैलाने वाली और बांटने का काम करने वाली फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को टैक्स फ्री किया जा रहा है।

Yes, let us have no doubt that tax incentives reflect the direction in which the government wants our society to go. “National integration” advocates waived entertainment tax for “Amar Akbar Anthony”, the abettors of disintegration & disharmony waive it for “Kashmir Files”. https://t.co/SqX7AwJcDF