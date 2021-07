कांवड़ यात्रा: योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 14। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर बैन लगा दिया है, लेकिन यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को अनुमति दी है। अब यूपी सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की बेंच ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

Supreme Court takes suo motu cognizance of the decision of Uttar Pradesh government to allow Kanwar Yatra amid #COVID19.

A Bench headed by Justice Rohinton F Nariman issues notice to the Centre and Uttar Pradesh government. The Court will hear the matter on July 16. pic.twitter.com/O5GbmyEj1u