अकाली-बीएसपी सरकार बनी तो किसान आंदोलन के शहीदों के परिजनों को देंगे सरकारी नौकरी- सुखबीर बादल

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 9 जुलाई। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस में चल रही अंदरुनी खींचतान के बीच अन्‍य राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर वादे करने शुरू कर दिए है। शुक्रवार को अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह ने बड़ा ऐलान किया हैं।

सुखबीर सिंह बादल ने कहा मैं पंजाबियों को विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में सरकार बनने के तुरंत बाद अकाली दल और बसपा मिलकर किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारों का हर तरीकें से ध्‍यान रखेगी। उन्‍होंने कहा किसाना आंदोलन में शहीद हुए परिवार के एक सदस्‍य को सरकारी नौकरी, उनके बच्चों और पोते-पोतियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा और पूरे परिवार को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी।

बता दें केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कृषि के तीन कानून लागू करने के बाद ही अकाली दल भाजपा के गठबंधन से अलग हो गई थी। इसके साथ ही उसने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए सं‍सोधित कृषि कानून में अकाली की मंजूरी शामिल नहीं थी। ये वहीं कृषि कानून हैं जिनके खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले छह महीने से अधिक से दिल्‍ली बॉडर परआंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में अब तक कई किसानों की मौत हो चुकी हैं। उन्‍हीं मृतक किसानों के परिवारों का वोटर साधने के लिए सुखबीर सिंह बादल ने ये बड़ा ऐलान किया है।

गौरतलब हैं कि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने का ऐलान किया है। ये दोनों पार्टियां मिलकर 2020 चुनाव में विरोधी पार्टी कांग्रेस, भाजपा और अन्‍य पार्टियों का मुकाबला करती नजर आने वाली है।

English summary

Sukhbir Singh Badal said - If Akali Dal-BSP govet formed, then government jobs will be given to the families of the martyrs of the farmers' movement