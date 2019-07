सोशलः 'योगी जागो' का ट्रेंड क्यों चला ट्विटर पर?

India

bbc-BBC Hindi

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गोलीकांड के पांचवें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ितों से मिलने पहुंचे.

इसके बाद ट्विटर पर 'योगी वेक्स अप' (योगी जागो) हैश टैग ट्रेंड करने लगा.

योगी के इस दौरे के लिए कुछ ट्विटर यूज़र कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की कोशिशों को श्रेय दे रहे हैं तो कुछ यूज़र्स योगी के देरी से पहुंचने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं.

एक ट्विटर यूज़र विनय खमकर ने ट्वीट किया है, "यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बर्बर हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने में इतने दिन क्यों लगाए? क्या वो संजीदगी दिखाने के लिए विपक्ष के विरोध का इंतज़ार कर रहे थे?"

Why does the CM of UP Mr Bisht @myogiadityanath need so many days to even meet the victims of a gruesome massacre?? & why does he need opposition to agitate for him to show seriousness?? This only shows the lackadaisical attitude @BJP4India has towards human life #YogiWakesUp pic.twitter.com/OsYBQk3tgz

सैयद मकबूल ने ट्वीट कर कहा है, "साल 2019 की घटना के लिए नेहरू को ज़िम्मेदार ठहराकर योगी और उनकी सरकार गांव के प्रधान और भूमाफिया का पक्ष ले रहे हैं. योगी को तुरंत उन आदिवासियों को ज़मीन का पट्टा दे देना चाहिए जो दशकों से वहां खेती कर रहे हैं."

Yogi and his govt is taking side of village pradhan and land mafia by blaming the victims and Nehru for incident of 2019!

Yogi should immediately give land pattas to Adivasis who are tilling land for over 7 decades.#YogiWakesUp#UPmeinJungleRaj