श्रद्धा कपूर होंगी बड़े पर्दे की नई इच्छाधारी नागिन, फिल्म का नाम सामने आते ही वायरल हुए मजेदार मीम

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्मों की कहानी में शुरू से ही नाग-नागिन का दबदबा रहा है। अब तो टीवी शो में भी इच्छाधारी नाग-नागिन की एंट्री हो चुकी है। बॉलीवुड की बात करें तो इच्छाधारी नागिन के रोल में दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी ने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। हालांकि उनके बाद कई एक्ट्रेस ने नागिन के रूप में टीवी और बड़े पर्दे पर अभियन किया लेकिन श्रीदेवी की जगह कोई नहीं ले पाया। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर जल्द ही इच्छाधारी नागिन बनकर बड़े पर्दे पर फैंस को चौंकाने वाली हैं।

Justice for Swara.

She has been acting as a Naagin for months and now #ShraddhaKapoor gets the role. This is injustice and sure nepotism. Coming soon to boycott you. pic.twitter.com/wX6ARjMv5x