School Reopen Today: दिल्ली समेत कई राज्यों में खुले स्कूल, जानिए क्या है गाइडलाइंस?

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 07 फरवरी। देश में कोरोना केसों में पहले से कमी आई है , जिसकी वजह से आज से दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आज से राजधानी में 9वीं-12वीं के लिए स्कूल और उच्च शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटर को खोलने का आदेश दिया है। केवल दिल्ली ही नहीं आज से केरल , यूपी, गुजरात और बिहार में भी स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इन सभी राज्यों में स्कूल वालों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।

क्या है गाइडलाइंस

कम हो रहे हैं कोरोना के केस

कोरोना के केस में पहले से कमी आई है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 107474 नए मामले सामने आए हैं जबकि 213246 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 865 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के अभी भी सक्रिय केस की बात करें तो यह 1225011 है जबकि अभी तक देश में कोरोना से 501979 लोगों की मौत हो चुकी है।अभी तक भारत में 1694626697 कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों की दी जा चुकी है।

English summary

School reopen in Many States like Delhi, Bihar, Uttar Pradesh, Gujarat and Kerala, see what is the Covid guidelines. here is details.