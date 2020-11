प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन अब मध्य प्रदेश में होगा Illegal, शिवराज सरकार लाने जा रही है सख्त कानून

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत में 'लव जिहाद' का मुद्दा इन दिनों काफी गरम है, प्यार के नाम पर युवाओं का धर्म परिवर्तन कर शादी कराने वालों के खिलाफ अब मध्य प्रदेश में कानूनी डंडा चलने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधावार को ऐलान किया कि जो प्यार के नाम पर शादी करके दूसरों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम मध्य प्रदेश में सख्त कानून लाने जा रहे हैं। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही, यह कानून लागू हो जाएगा।

दरअसल, बुधवार को राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में कई अधिकारियों ने विचार विमर्श के बाद लाव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून लाने पर एकमत हुए। मीटिंग के बाद शिवराज सिंह ने सार्वजनिक रूप से कानून लाने का ऐलान किया। इस क्रम में सीएम ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, 'अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा।'

We're bringing a strict law in Madhya Pradesh against those who conspire to get others' religion converted by getting married in name of love. We won't tolerate this. We've started the procedure & soon, this law will come into force: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan https://t.co/EYs9daTGo4 pic.twitter.com/MKkvCvFN4I