पिता राजीव गांधी को याद करते हुए राहुल-प्रियंका ने लिखी भावुक पोस्ट, पढ़िए

India

oi-Mrinal Sinha

नई दिल्ली। कांग्रस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 28वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक ट्वीट में पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 'मेरे पिता सौम्य, प्रेममय, दयालु और स्नेही थे। उन्होंने मुझे सभी प्राणियों से प्यार करना और उनका सम्मान करना सिखाया। कभी नफ़रत न करने और माफ करना को कहा। मुझे उनकी याद आती है। उनकी पुण्यतिथि पर, मैं अपने पिता को प्यार और कृतज्ञता के साथ याद करता हूं।'

वहीं राहुल की बहन और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और राजीव गांधी को अपना हारो बताया। उन्होंने पिता को गले से लगाते हुए बचपन की एक तस्वीर शेयर की और साथ में हरिवंश राय बच्चन की कविता 'अग्निपथ' की पंक्तियां लिखीं। साथ में प्रियंका ने लिखा- 'आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे।'

My father was gentle, loving, kind & affectionate. He taught me to love & respect all beings. To never hate. To forgive.

I miss him.

On his death anniversary, I remember my father with love & gratitude.#RememberingRajivGandhi pic.twitter.com/sYPGu5jGFC