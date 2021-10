प्रसार भारती ने दूरदर्शन केंद्रों को बंद करने के दावों को बताया बेबुनियाद, कहा- तकनीकी में हो रहा बदलाव

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। सार्वजनिक प्रसारक संस्थान प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने शनिवार को अपने ट्वीट के जरिए उन मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें दूरदर्शन केंद्रों को बंद किए जाने की बात कही गई है। शशि शेखर ने इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि छत पर लगे एन्टेना के माध्यम से टीवी देखने का जमाना गया, इसलिए समय की मांग को देखते हुए दशकों पहले स्थापित किए गए एनालॉग ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना जरूरी सुधार है।

गौरतलब है कि प्रसार भारती ने भी आधुनिक तकनीक की ओर कदम बढ़ाते हुए पुरानी तकनीक को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर के ट्वीट से यह साफ हो गया है कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों से अब एनालॉग तकनीकी पर आधारित टेरिस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर को हटाया जा रहा है। शशि शेखर ने कहा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में प्रकाशित होने वाली सूचनाओं में प्रसार भारती द्वारा लिए गए फैसले को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है।

Media should conduct itself in a responsible manner verifying all facts. Theres no change in content creation by Doordarshan Kalaburagi. Content from DD Kalaburagi will continue to be aired on @ddchandanabng in it its designated slot apart from digital platforms and social media. https://t.co/BKB07tk6pu