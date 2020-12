किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने MP के किसानों को दी 16 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत का किसान अब किसी मायने में पिछड़ा नहीं रह सकता। पीएम मोदी ने कहा, 'आज मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 16 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं।'

पीएम मोदी ने ओला और बारिश से भारी नुकसान झेलने वालों के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि बीते समय में ओले गिरने से मध्य प्रदेश के किसानों का नुकसान हुआ है। मैं उन किसानों का दुख समझ सकता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत की फसल को खराब होते देखा। इस लिए आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

Madhya Pradesh: PM Narendra Modi addresses farmers at the 'Kisan Kalyan' event in Raisen through video conferencing.

"Today Rs 16 thousand crores are being transferred into the bank accounts of 35 lakhs farmers of Madhya Pradesh," he said. https://t.co/1upUdwdYVS pic.twitter.com/K9SU8aeIgQ