OSHO: सागर विश्वविद्यालय से 'ओशो' ने शिक्षा ग्रहण कर 'भगवान' बनने तक का सफर तय किया

OSHO मप्र के सागर में गंभीरिया स्थित ओशो हिल पर महुआ वृक्ष के नीचे आचार्य रजनीश को संबोधि की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने सागर विवि में दर्शनशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके 'भगवान ओशो' बनने का सफर यहीं से शुरु हुआ था।

मप्र के गाडरवारा के छोटे से कस्बे कुचबाड़ा में 11 दिसंबर 1931 को जन्मे एक बालक ने अपनी जन्मभूमि से निकलकर 'भगवान ओशो' बनने तक सफर तय किया था। उस महान दार्शनिक संत ने सागर विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र की पढ़ाई के दौरान महुआ के वृक्ष के नीचे साधना करते-करते संबोधि 'सतोरी' ज्ञान की प्राप्ति कर ली। यही वह क्षण था जिसने चंद्रमोहन जैन को आचार्य रजनीश बना ​दिया। सागर के बाद जबलपुर और फिर अमेरिका के ओरेगांव तक पहुंचने वाले इस महान इंसान ने भगवान ओशो बनने तक का सफर तय लिया। आज 11 दिसंबर को ओशो का जन्मदिवस है।

