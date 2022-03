मिलिए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा से, कहलाती हैं पति की Power House

India

पणजी, 28 मार्च। गोवा में एक बार फिर से कमल खिला है। आज प्रमोद सावंत ने दूसरी बार गोवा के सीएम पद की शपथ ली। मोहक मुस्कान और साफ सुथरी छवि के मालिक सावंत को आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शपथ दिलाई गई। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। सावंत राज्य के 14वें सीएम बने हैं। आपको बता दें कि प्रमोद सावंत पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं।

यहां देखें CM प्रमोद सावंत की पोस्ट

Bharatiya Janata Party's (BJP) Pramod Sawant was sworn in as the chief minister of Goa for the second consecutive term on Monday.Meet Sulakshana, wife of Goa CM Pramod Sawant, it is called husband's power house.