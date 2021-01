MCD कर्मचारियों के वेतन के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया फंड, BJP पर लगाया दिवालिया करने का आरोप

India

नई दिल्ली। दिल्ली से बर्ड फ्लू की जांच के लिए मुर्गियों के जो सैंपल्स भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने इस बात की पुष्टि की है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा ने दिल्ली में उत्तर और पूर्व की MCD को दिवालिया कर दिया है। उत्तर नगर निगम के पास 12 करोड़ रुपए हैं और ईस्ट MCD के पास 99 लाख रुपए हैं। इनके ऊपर दिल्ली सरकार का 6,276 करोड़ रुपए का लोन भी बकाया है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस काल में दिल्ली के MCD अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी वेतन ना मिलने की वजह से हड़ताल पर चले गए थे। दिल्ली सरकार ने नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी को इस मामले में आड़े हाथ लिया। इसी क्रम में गुरुवार को भी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर हमला बोला। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली सरकार के कई विभागों के बजट को कम करने के बाद, हम एमसीडी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए 938 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं।

In 14 years of corrupt rule, BJP has sucked the Municipal Corporation of Delhi (MCD) dry. The municipal corporations are not in a state to pay the salaries of their employees. Even BJP leaders have agreed that corruption is at its peak in MCD: Delhi's Dy CM Manish Sisodia https://t.co/8tDu3KUVUa