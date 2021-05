कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी, 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, इस बार होगा और भी सख्त प्रतिबंध

India

oi-Akarsh Shukla

बेंगलुरु, 21 मई। कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले कम होता देख सरकार और लोगों ने राहत की सांस ली है लेकिन कुछ प्रदेशों में हालात जस के तस बने हुए हैं। कर्नाटक में कोविड के नए मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन हो रही बढ़ोतरी के चलते सीएम बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि कर्नाटक में अब लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाया जाएगा।

गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। पहली बार 14 दिन की पाबंदियों के बाद इसे बढ़ाकर अब 7 जून, 2021 तक कर दिया गया है। कोरोना मामलों में हो रही वृद्धि और मौंत के आंकड़ों को देखने के बाद सीएम बीएस येदियुरप्पा ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा, 24 मई तक हमने राज्य में सख्त प्रतिबंधों को लागू किया था लेकिन विशेषज्ञों की राय के अनुसार हम पूर्ण लॉकडाउन को 7 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा रहे हैं।

We had a meeting with senior officials and ministers. We have taken a decision on lockdown. We had strict restrictions till 24th May. As per the opinion of experts, we are extending the strict restrictions till 7th June at 6 am: Karnataka CM BS Yediyurappa

