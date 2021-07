कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने पार्टी कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल

India

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु, जुलाई 10। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर डीके शिवकुमार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं।

Karnataka CONgress President @DKShivakumar SLAPS his party worker in full public view.

If this is how the "former shishya" of Kotwal Ramachandra treats his party worker, one can imagine what he would do with Others.

Have you given DKS the "licence for violence", @RahulGandhi? pic.twitter.com/JuuSBsALwG