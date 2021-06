कर्नाटक में फिर राजनीतिक नाटक शुरू, BJP विधायक बोले- येदियुरप्‍पा सरकार चलाने की हालत में नहीं

Ankur Kumar

बेंगलुरु। कर्नाटक में फिर ये राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया है। हालांकि बीजेपी के तरफ से लगातार नेतृत्‍व परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर रही है लेकिन जिस तरह सियासी हचलच मची हुई है उसे देखकर यही लग रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह बेंगलुरु में डेरा डाले हुए हैं ताकि सबकुछ ठीक किया जा सके। अब भाजपा एमएलसी एएच विश्वनाथ ने येदियुरप्पा के नेतृत्व पर सवाल उठाया है और कहा है कि वह सरकार चलाने की हालत में नहीं हैं।

भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी एएच विश्‍वनाथ ने कहा है कि सरकार और पार्टी के बारे में जनता की राय नकारात्‍मक है। यह अच्‍छी बात नहीं है। उन्‍होंने कहा कि मैंने अरुण सिंह से कहा है कि येदियुरप्पा की आयु, उनका स्वास्थ्य को देखते हुए वह मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाने की हालात में नहीं हैं।

We had discussions with Arun Singh. Congress is doing political conspiracy, Siddaramaiah wants to be CM. But he doesn't know there's 'Kattappa' behind him. Arun Singh said our CM is Yediyurappa. What AH Vishwanath said, he said in his personal capacity: Karnataka Min B Sriramulu pic.twitter.com/z7faHMF2Jt — ANI (@ANI) June 17, 2021

उनके मार्गदर्शन में उस स्थान पर किसी और को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। सरकार में पारिवारिक दखल से चीजें और खराब होंगी।'' एएच विश्‍वनाथ ले आगे कहा कि बीवाई विजयेंद्र और उनके दोस्त कह रहे थे कि हम पैसे इकट्ठा करते हैं और यह दिल्ली जाता है। यहां भी बुरा प्रचार हो रहा है। मैंने इस बारे में महासचिव को भी बताया है।''

Public opinion about Govt & party is negative. It's not good. Mr Yediyurappa's age, health; he's not in spirit to run govt as CM. Under his guidance, accommodate someone else in that place. Family intervention in admn becoming worst, I spoke to Arun Singh: BJP MLC AH Vishwanath pic.twitter.com/LIC6QWvTKZ — ANI (@ANI) June 17, 2021

BY Vijayendra & his friends were saying that we collecting money & it goes to Delhi. Bad propaganda is also here. I told the General Secy (Arun Singh) too. In Irrigation Dept, tender of Rs 20,000 cr is set without clearance or resolution of Irrigation Board: BJP MLC AH Vishwanath — ANI (@ANI) June 17, 2021

Story first published: Thursday, June 17, 2021, 16:03 [IST]