भारतीय छात्रों का 'आश्रय और खाना' देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया रोमानिया का आभार

नई दिल्ली, 06 मार्च। केंद्र सरकार के मुताबिक यूक्रेन-रूस संकट के बीच फंसे लगभर सभी भारतीय छात्रों को बाहर निकाल लिया गया है। इसी क्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने रविवार को ट्विटर पर रोमानिया का आभार व्यक्त किया क्योंकि उन्होंने 'भारतीय छात्रों की देखभाल' की। 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा के बाद से भारत सरकार 'ऑपरेशन गंगा' के तहत रोमानिया और पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों के माध्यम से युद्धग्रस्त देश से भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों को निकाल रही है।

बीते दिनों रोमानिया के मेयर संग ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों भारतीय छात्रों के सामने बहस करते नजर आ रहे थे। कांग्रेस ने दावा किया कि सिंधिया छात्रों की देखभाल और रहने-खाने का क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन रोमानिया के मेयर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि स्टूडेंट्स को सच बताएं, इनको रहने के लिए छत और खाना हमने दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब सिंधिया ने ट्वीट कर रोमानिया सरकार को मदद के लिए शुक्रिया कहा है।

Overcome by gratitude towards Romania for caring for our children as their own.From an American chef teaching himself to cook Indian food to police officers manning shelters 24*7,nothing is impossible when humans decide to stand up for their mates in testing times.More power to u pic.twitter.com/GHSThkovt4