स्थगित हो परीक्षा JEE मेन और NEET परीक्षाः ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक

oi-Shivom Gupta

नई दिल्ली। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सितंबर में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE मेन) और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) को स्थगित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक पत्र लिखकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कोरोना संकट के चलते दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने की गुजारिश की है।

It would be unsafe for students to visit test centres physically amid #COVID19 for JEE (Main) & NEET tests. Therefore, it is requested that exams scheduled to be held in September may be postponed to a later date: Odisha CM Naveen Patnaik in a letter to Union Education Minister pic.twitter.com/uTqHh3A8cl