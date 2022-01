J-K: सुरक्षाबलों ने पिछले 12 घंटे में जैश के कमांडर वानी समेत मार गिराए 5 आतंकी

श्रीनगर, 30 जनवरी। एक बड़ी खबर जम्मू-कश्मीर से है, जहां पिछले 12 घंटों के अंदर सुरक्षाबलों के जवानों ने पाकिस्तान प्रायोजित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आंतकियों को मार गिराया है। जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। मालूम हो कि जाहिद वानी की तलाश लंबे वक्त से सुरक्षाबलों के जवानों को थी, वो जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर मे से एक था और 2019 के जाहिद लेटपुरा की घटना में शामिल था, जिसमें CRPF के 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे।

जबकि 5 में से मारे गए एक आंतकवादी की पहचान पाकिस्तानी के रूप में हुई है। उसके पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद मिला है। आपको बता दें कि शनिवार शाम को कुलगाम जिले के हसनपोरा में संदिग्ध आतंकवादियों ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी, जिसके बाद से लगातार आंतकियों की ओर से फायरिंग की जा रही थी, जिसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की, जिसमें 5 आतंकवादी मौत के घाट उतर गए। फायरिंग अभी भी दोनों ओर से जारी है।

कुलगाम एनकाउंटर में जैश का एक आतंकी ढेर, 1 जवान की शहादत भी हुई

मालूम हो कि अभी हाल ही में कुलगाम में ही पाकिस्तानी के शीर्ष जेएम कमांडर लंबू का करीबी सहयोगी उस्मान मारा गया था। दरअसल बीएसएफ के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी आतंकवादियों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें उस्माम मारा गया था। यही नहीं पिछले हफ्ते भी कुलगाम में तीन और बांदीपोरा इलाके में 3-4 आतंकी मारे गए थे, जो कि सरहद पार से ही कश्मीर में दाखिल हुए थे।

J&K | We were looking for JeM commander Zahid Wani for a long time. On receiving inputs y'day, we launched a search operation followed by an encounter in which Wani & 3 others including Pakistani terrorist Kafil were neutralized, in Pulwama: DGP Dilbag Singh to ANI



(file pic) pic.twitter.com/YIvTx2IQ9s — ANI (@ANI) January 30, 2022

आतंकवादियों के खात्‍मे के लिए संयुक्त अभियान

आपको बता दें कि जम्‍मू-कश्‍मीर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के खात्‍मे के लिए संयुक्त अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत अबतक 200 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा दिया गया है।

Correction | J&K: Five terrorists of Pakistan sponsored proscribed terror outfits LeT and JeM were killed in dual encounters in the last 12 hours. JeM commander terrorist Zahid Wani & a Pakistani terrorist among the killed: IGP Kashmir pic.twitter.com/AcvXURI3Ku — ANI (@ANI) January 30, 2022

