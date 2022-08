7,575 km लंबी 'अमृत' यात्रा, उफनती नदी और ऊंची चोटियों के बीच ITBP जवानों का दम देखिए- Video

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

हर्षिल (उत्तरकाशी), 21 अगस्त: भारत तिब्बत सीमा पुलिस पुलिस (आईटीबीपी) के जवान आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर 75 दिनों की रिले लॉन्ग रेंज पेट्रोल पर निकले हुए हैं, जिसे 'अमृत' कहा जा रहा है। इन 75 दिनों में ये जवान लद्दाख से चलकर हिमालय के मुश्किल क्षेत्रों से गुजरते हुए अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचेंगे। यह वही इलाका है, जिसकी प्रथम लाइन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी के कंधों पर रहती है। जाहिर है कि यात्रा बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। रास्ते में मुश्किल चोटियां हैं तो बहुत ही खतरनाक और उफनती नदियां भी मिलती हैं। बरसात के दिनों में तो यह नदियां और भी प्रचंड रूप में नजर आती हैं। आईटीबीपी ने अपनी इसी यात्रा का एक वीडियो जारी किया है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी का है।

English summary

Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel are out on a 75-day relay long range patrol, which is being called 'Amrit', on the occasion of Amrit Mahotsav of Azadi